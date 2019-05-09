На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступления

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На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступления

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Глава республики и не заметил бы насекомое, если бы его помощница не прибежала на выручку.

На плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время предвыборного выступления вскарабкался таракан размером примерно 10 сантиметров.

Глава республики и не заметил бы насекомое, если бы его помощница не прибежала на выручку. Девушка попыталась стряхнуть таракана, но у неё ничего не получилось. Тогда Дутерте сам отбросил насекомое, после чего пошутил, что его могли послать сторонники главной оппозиционной партии.

Это либерал! Это точно! — передаёт Reuters слова президента.

После этого забавного случая Дутерте спокойно продолжил свою двухчасовую речь.

Ранее Дутерте пришлось извиняться за оскорбления, произнесённые в адрес бога.

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