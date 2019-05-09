Украинец попытался бросить гранату в праздничное шествие

Эксперты идентифицировали, что предмет является армейской дымовой гранатой РДГ-2Б.

Сегодня в украинском городе Николаеве 32-летний мужчина пытался бросить дымовую гранату в праздничное шествие. Об этом сообщается на сайте пресс-службы национальной полиции Николаевской области.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Соборной и Потёмкинской.

— Полицейские заметили мужчину, который пытался бросить неизвестный предмет в людей, которые шли колонной. Прибыв на место, эксперты идентифицировали, что предмет является армейской дымовой гранатой РДГ-2Б, — говорится в сообщении.

На мужчину составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" и провели с ним профилактическую беседу. Ему грозит штраф.

Ранее стало известно, что за сегодняшний день на Украине завели пять уголовных дел из-за нарушений на акциях в честь Дня Победы.