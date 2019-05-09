Председатель СЖР назвал Доренко одним из самых талантливых журналистов России

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал скончавшегося сегодня Сергея Доренко одним из самых талантливых и харизматичных журналистов страны.
— Я хорошо знал Сергея, мы с ним по очереди делали репортажи в программу "Время" ещё с самых первых съездов народных депутатов… К его творчеству можно относиться по-разному, но это был, ужасное слово "был", один из самых талантливых и харизматичных журналистов в России, — сказал Соловьёв в интервью Лайфу.
Владимир Соловьёв также выразил соболезнования семье, коллегам и друзьям Сергея Доренко.
Известный журналист и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" скончался в Москве, двигаясь по улице на мотоцикле. Предварительной причиной смерти называют остановку сердца.
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