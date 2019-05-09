Момент падения Сергея Доренко с мотоцикла попал на видео

Момент, когда главный редактор радиостанции "Говорит Москва" упал с мотоцикла в Москве, попал на видео. Эти кадры публикует телеканал "360".

Видно, как мотоциклист едет в крайнем правом ряду, но вдруг начинает клониться влево. Он пересекает несколько полос и падает у бордюра на противоположной стороне дороги.

Ранее сообщалось, что Сергей Доренко резко почувствовал недомогание за рулём мотоцикла. Врачи пытались вернуть его к жизни.