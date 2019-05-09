Бывший президент Бразилии сдался полиции

Его взяли под стражу. Такая мера пресечения будет действовать до окончания следствия по делу о коррупции.

Бывший лидер Бразилии Мишел Темер явился в штаб-квартиру федеральной полиции в Сан-Паулу после того, как суд решил вернуть ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает канал Globo.

Темер будет находиться под арестом до тех пор, пока будет вестись следствие по делу о коррупции. Сейчас экс-президент ожидает определения полицией его дальнейшего местопребывания.

Напомним, бывшего лидера Бразилии задержали по подозрению в участии в коррупционных схемах компании Petrobras. По оценке местных властей, общий размер дохода от этих схем составил порядка 3,8 миллиарда долларов.