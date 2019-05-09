Захарова отреагировала на известие о смерти Доренко

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Захарова отреагировала на известие о смерти Доренко

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Мария Захарова. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Воскресенский

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" скончался за рулём мотоцикла от остановки сердца.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смерть журналиста Сергея Доренко.

Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни чёрное. Отчаянное, что ли, — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

Также Захарова добавила, что они "не договорили" с Доренко.

Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер сегодня в Москве. Он скончался за рулём мотоцикла от остановки сердца. Момент падения зафиксировала камера видеонаблюдения.

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