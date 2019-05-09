Захарова отреагировала на известие о смерти Доренко

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" скончался за рулём мотоцикла от остановки сердца.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смерть журналиста Сергея Доренко.

— Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни чёрное. Отчаянное, что ли, — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

Также Захарова добавила, что они "не договорили" с Доренко.

Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер сегодня в Москве. Он скончался за рулём мотоцикла от остановки сердца. Момент падения зафиксировала камера видеонаблюдения.