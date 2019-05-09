Появилось видео с места массовой аварии в Подмосковье

В распоряжении Лайфа появилось видео с места массового ДТП на Новорижском шоссе в Московской области. Столкнулось девять машин, пострадало три человека.
Причиной ДТП, как сообщает агентство РИАМО, стала плохая видимость на дороге.
— Причиной аварии стала плохая видимость из-за дождя. Водитель, двигающийся первым в транспортном потоке, притормозил, что привело к цепочному столкновению, — говорится в сообщении.
Как сообщал Лайф, ДТП произошло вечером на 33-м километре Новорижского шоссе в районе Красногорска.
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