Появилось видео с места массовой аварии в Подмосковье

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Появилось видео с места массовой аварии в Подмосковье

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По предварительной версии, причиной аварии стала плохая видимость из-за дождя. Один из водителей неожиданно притормозил.

В распоряжении Лайфа появилось видео с места массового ДТП на Новорижском шоссе в Московской области. Столкнулось девять машин, пострадало три человека.

Причиной ДТП, как сообщает агентство РИАМО, стала плохая видимость на дороге.

Причиной аварии стала плохая видимость из-за дождя. Водитель, двигающийся первым в транспортном потоке, притормозил, что привело к цепочному столкновению, — говорится в сообщении.

Как сообщал Лайф, ДТП произошло вечером на 33-м километре Новорижского шоссе в районе Красногорска.

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