Московским водителям посоветовали отказаться от авто вечером 9 мая

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Московским водителям посоветовали отказаться от авто вечером 9 мая

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Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Несмотря на то что дорожные ограничения постепенно снимают после парада, машина остаётся не лучшим средством передвижения.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали москвичам воздержаться от поездок на автомобилях и пересесть на общественный транспорт вечером 9 мая. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте службы.

Ограничения после парада постепенно снимают, но в ближайшие несколько часов машина останется не лучшим способом передвижения по центру, — сказано в сообщении.

Напомним, в Москве празднование Дня Победы завершилось салютом — он прошёл на 34 точках, центральной площадкой стала Поклонная гора. Помимо Москвы фейерверк запустили в российских городах-героях, а также в населённых пунктах, где есть военные штабы.

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