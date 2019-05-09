Московским водителям посоветовали отказаться от авто вечером 9 мая

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали москвичам воздержаться от поездок на автомобилях и пересесть на общественный транспорт вечером 9 мая. Об этом сообщается в службы.
Ограничения после парада постепенно снимают, но в ближайшие несколько часов машина останется не лучшим способом передвижения по центру.— ЦОДД (@gucodd) 9 мая 2019 г.
А вечером сложно будет проехать к точкам запусков салюта. Будьте внимательны, пользуйтесь метро или приходите пешком/на велосипеде/самокате. pic.twitter.com/ha9oHN6cLG
— Ограничения после парада постепенно снимают, но в ближайшие несколько часов машина останется не лучшим способом передвижения по центру, — сказано в сообщении.
Напомним, в Москве празднование Дня Победы завершилось салютом — он прошёл на 34 точках, центральной площадкой стала Поклонная гора. Помимо Москвы фейерверк запустили в российских городах-героях, а также в населённых пунктах, где есть военные штабы.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени