Мотоцикл, на котором Доренко попал в ДТП, был куплен меньше месяца назад

Мотоцикл марки Triumph, на котором журналист Сергей Доренко попал в аварию в центре Москвы 9 мая, появился у него меньше месяца назад. О покупке Доренко сообщал в "Инстаграме".

— Признание: я меняю свой запредельный восхитительный Triumph Thruxton1200r 2018 года с пробегом 2600 км с невероятными трубами Zard на новый чёрный Triumph Bobber, — такая запись появилась в соцсетях 18 апреля.

Напомним, известный журналист скончался за рулём своего мотоцикла от остановки сердца. Момент падения Доренко с мотоцикла сняла камера наблюдения. Также были опубликованы фото с места происшествия. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.