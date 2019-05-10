В Москве могут увековечить память Сергея Доренко

Председатель Комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил соболезнования в связи с гибелью Сергея Доренко 9 мая. По мнению депутата, имя журналиста достойно быть увековеченным. Об этом он рассказал агентству городских новостей "Москва".

— Конечно, я считаю, что Сергей Доренко достоин того, чтобы мы о нём помнили. Очень яркая личность, со своей индивидуальностью. Она может кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но дело не в этом, — рассказал он.

Герасимов также добавил, что Доренко всегда имел своё мнение, которое "было очень интересным". Депутат добавил, что не был близко знаком с журналистом.

— Мы встречались на программах и передачах, конфликтов у нас никогда не возникало, — сказал он.

Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался за рулём своего мотоцикла от остановки сердца. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.