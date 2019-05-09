Трамп назвал себя "умным" и захотел дружить с Россией и Китаем

По его словам, отношения "со многими странами" оказались подпорчены из-за расследования так называемого российского дела о "вмешательстве" в американские выборы.

В ходе пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию и Китай врагами и планирует наладить отношения с этими странами. Трансляцию его выступления вёл телеканал C-SPAN.

По его словам, Германия не готова увеличить военные расходы с 1 до 2% ВВП согласно взятым на себя ранее обязательствам, но в то же время согласна платить "ежемесячно миллиарды долларов за трубопровод" России и нуждается в защите от той же России.

— Таким образом, Германия платит так называемому врагу. Я не хочу её (РФ) называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить, — сказал он.

Среди прочего он также отметил, что "повредило отношениям со многими странами" завершённое расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Примечательно, что накануне Дональд Трамп отказался передавать Конгрессу США полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении "российского дела", воспользовавшись правом президента. О причинах поступка он пока не сообщил.