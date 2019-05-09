Трамп определился с новым главой Пентагона

На пустующее с начала текущего года кресло главы оборонного ведомства США президент Дональд Трамп намерен назначить временно исполняющего эти обязанности Патрика Шанахана. Об этом говорится в распространённом заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
— Президент Трамп намерен назначить Патрика М. Шанахана министром обороны, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Шанахан "великолепно служил стране" и за последние несколько месяцев смог доказать, что достаточно квалифицирован для того, чтобы и впредь возглавлять Пентагон.
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