Трамп определился с новым главой Пентагона

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Трамп определился с новым главой Пентагона

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Фото: © Twitter / Air Force Magazine@AirForceMag

На пустующее с начала текущего года кресло главы оборонного ведомства США президент Дональд Трамп намерен назначить временно исполняющего эти обязанности Патрика Шанахана. Об этом говорится в распространённом заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Президент Трамп намерен назначить Патрика М. Шанахана министром обороны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шанахан "великолепно служил стране" и за последние несколько месяцев смог доказать, что достаточно квалифицирован для того, чтобы и впредь возглавлять Пентагон.

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