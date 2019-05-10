Четыре человека погибли в ДТП с троллейбусом в Дзержинске

Четыре человека погибли и ещё трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести после ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Поздно вечером 9 мая автомобиль Chevrolet Lanos, в салоне которого находилось шесть человек, на большой скорости въехал в троллейбус, двигавшийся во встречном направлении. Четверо в салоне легковушки погибли.

Двоих выживших спасатели с применением спецсредств извлекли из покорёженного авто, вместе с водителем троллейбуса они были госпитализированы.