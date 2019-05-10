Момент ДТП с четырьмя погибшими в Дзержинске попал на видео

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с моментом ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса в Дзержинске, в котором погибло четыре человека.

На видеозаписи легковой автомобиль Chevrolet Lanos синего цвета очень быстро выезжает в кадр и буквально в следующее мгновение на полном ходу врезается в двигавшийся навстречу троллейбус.

В салоне легковушки в этот момент находилось шесть человек, четверо из них погибли. Ещё двоих спасателям удалось спасти. По уточнённым данным, помощь медиков также понадобилась водителю и кондуктору, находившимся в троллейбусе. Транспорт двигался уже без пассажиров.

О причинах ДТП не сообщается, но, по словам очевидцев, водитель легкового автомобиля двигался со значительным превышением скорости.