Момент ДТП с четырьмя погибшими в Дзержинске попал на видео

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Момент ДТП с четырьмя погибшими в Дзержинске попал на видео

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Пользователи социальных сетей опубликовали видео с моментом ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса в Дзержинске, в котором погибло четыре человека.

На видеозаписи легковой автомобиль Chevrolet Lanos синего цвета очень быстро выезжает в кадр и буквально в следующее мгновение на полном ходу врезается в двигавшийся навстречу троллейбус.

<p>Фото: © vk.com / <a href="https://vk.com/wall-140774221_657751?z=photo-140774221_456333572%2Fwall-140774221_657751" target="_blank">Регион-52 | Нижний Новгород</a></p>

В салоне легковушки в этот момент находилось шесть человек, четверо из них погибли. Ещё двоих спасателям удалось спасти. По уточнённым данным, помощь медиков также понадобилась водителю и кондуктору, находившимся в троллейбусе. Транспорт двигался уже без пассажиров.

О причинах ДТП не сообщается, но, по словам очевидцев, водитель легкового автомобиля двигался со значительным превышением скорости.

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