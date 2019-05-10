Вышел первый трейлер хоррора "Оно-2"

Появился первый трейлер второй части фильма ужасов "Оно". Картина станет продолжением ремейка экранизации романа Стивена Кинга. Ролик опубликовала кинокомпания Warner Bros. в "
По сюжету действия фильма происходят спустя много лет после событий, показанных в первой части. Повзрослевшие члены "Клуба неудачников" вновь встретятся с клоуном Пеннивайзом.
Главные роли исполнят Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Энди Бин, Джеймс Рэнсон, Исайя Мустафа и Джей Райан.
Режиссёром картины стал Андрес Мускетти, а сценаристом — Гэри Доберман.
Сообщается, что премьера фильма запланирована на 5 сентября 2019 года.
Ранее актриса Джессика Честейн, которая исполняет роль Беверли Марш, призналась, что считает "Оно" самым кровавым фильмом за всю историю кинематографа.
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