Вышел первый трейлер хоррора "Оно-2"

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Вышел первый трейлер хоррора "Оно-2"

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Действия фильма происходят спустя много лет после событий, показанных в первой части.

Появился первый трейлер второй части фильма ужасов "Оно". Картина станет продолжением ремейка экранизации романа Стивена Кинга. Ролик опубликовала кинокомпания Warner Bros. в "Ютубе".

По сюжету действия фильма происходят спустя много лет после событий, показанных в первой части. Повзрослевшие члены "Клуба неудачников" вновь встретятся с клоуном Пеннивайзом.

Главные роли исполнят Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Энди Бин, Джеймс Рэнсон, Исайя Мустафа и Джей Райан.

Режиссёром картины стал Андрес Мускетти, а сценаристом — Гэри Доберман.

Сообщается, что премьера фильма запланирована на 5 сентября 2019 года.

Ранее актриса Джессика Честейн, которая исполняет роль Беверли Марш, призналась, что считает "Оно" самым кровавым фильмом за всю историю кинематографа.

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