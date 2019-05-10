В Британии положительно отозвались о встрече Путина и Ким Чен Ына

Правительство Великобритании положительно оценило состоявшуюся встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. При этом замглавы британского МИД Тарик Ахмад заявил, что российскому лидеру стоит быть настойчивее в призывах к денуклеаризации Корейского полуострова.

— Хорошо, что президент Путин использовал эту встречу для того, чтобы подчеркнуть, что он хочет полной денуклеаризации Корейского полуострова, — цитирует РИА "Новости" ответ Ахмада на запрос.

Он также выразил надежду, что Владимир Путин "призовёт Ким Чен Ына с уважением отнестись к его же обязательствам по денуклеаризации и возвращению к переговорам с США", поскольку сокращение арсеналов ядерного оружия Северной Кореи является "нашим общим (Великобритании и РФ) интересом".

Напомним, лидер КНДР 24–26 апреля нанёс первый официальный визит в Россию и встретился с Владимиром Путиным. Только разговор в формате тет-а-тет продлился более полутора часов, за ним последовали переговоры в расширенном составе. По словам российского президента, это была "достаточно обстоятельная беседа".