В Британии положительно отозвались о встрече Путина и Ким Чен Ына

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В Британии положительно отозвались о встрече Путина и Ким Чен Ына

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 Фото: ©L!FE / Павел Баранов

Правительство Великобритании положительно оценило состоявшуюся встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. При этом замглавы британского МИД Тарик Ахмад заявил, что российскому лидеру стоит быть настойчивее в призывах к денуклеаризации Корейского полуострова.

Хорошо, что президент Путин использовал эту встречу для того, чтобы подчеркнуть, что он хочет полной денуклеаризации Корейского полуострова, цитирует РИА "Новости" ответ Ахмада на запрос.

Он также выразил надежду, что Владимир Путин "призовёт Ким Чен Ына с уважением отнестись к его же обязательствам по денуклеаризации и возвращению к переговорам с США", поскольку сокращение арсеналов ядерного оружия Северной Кореи является "нашим общим (Великобритании и РФ) интересом".

Напомним, лидер КНДР 24–26 апреля нанёс первый официальный визит в Россию и встретился с Владимиром Путиным. Только разговор в формате тет-а-тет продлился более полутора часов, за ним последовали переговоры в расширенном составе. По словам российского президента, это была "достаточно обстоятельная беседа".

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