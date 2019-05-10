Очевидец рассказал о подробностях ДТП с Доренко

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Очевидец рассказал о подробностях ДТП с Доренко

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Сергей Доренко. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

После падения с мотоцикла журналист был без сознания, водители перенесли его на тротуар.

Очевидец ДТП, после которого погиб журналист Сергей Доренко, рассказал обстоятельства трагедии "Московскому комсомольцу".

Я ехал на своей машине по улице Земляной Вал в сторону Таганской площади. Мотоцикл ехал мне навстречу. Неожиданно он пошёл в занос, его повело вбок, ударился в отбойник, водитель ещё до этого упал и покатился по асфальту. Я остановился, помог дотащить его на тротуар, — рассказал один из автомобилистов.

По словам водителя, Доренко ничего не говорил, был без сознания. Видимых повреждений после ДТП также не было.

Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая за рулём своего мотоцикла, купленного меньше месяца назад. У журналиста остановилось сердце.

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