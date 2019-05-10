Очевидец рассказал о подробностях ДТП с Доренко

Очевидец ДТП, после которого погиб журналист Сергей Доренко, рассказал обстоятельства трагедии "Московскому комсомольцу".
— Я ехал на своей машине по улице Земляной Вал в сторону Таганской площади. Мотоцикл ехал мне навстречу. Неожиданно он пошёл в занос, его повело вбок, ударился в отбойник, водитель ещё до этого упал и покатился по асфальту. Я остановился, помог дотащить его на тротуар, — рассказал один из автомобилистов.
По словам водителя, Доренко ничего не говорил, был без сознания. Видимых повреждений после ДТП также не было.
Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая за рулём своего мотоцикла, купленного меньше месяца назад. У журналиста остановилось сердце.
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