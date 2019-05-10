Blue Origin представила аппарат, который позволит "остаться" на Луне

Модуль сможет поднять в космос от 3,6 до 6,5 тонны полезной нагрузки, а его конструкция позволит перевозить на крыше луноход.

Основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос на презентации в Вашингтоне показал космический аппарат, который позволит высадиться на Луне. Об этом сообщает телеканал ABC.

— Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться, — сказал он на закрытом показе для журналистов и работников космической отрасли.

В этот момент на сцене за Безосом располагался полноразмерный макет разрабатываемого его компанией космического аппарата для путешествия на Луну под названием Blue Moon.

По его словам, разработка модуля велась на протяжении трёх лет, он будет способен совершить мягкую посадку на поверхность Луны, неся при этом полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 т. Помимо этого на крыше аппарата можно будет разместить луноход, но более подробно это не описывается.

На аппарат также будет установлен специально разработанный двигатель BE-7, первые испытания которого должны состояться только летом текущего года.