Диетолог рассказала, как жвачка может помочь похудеть перед пляжем

По словам врачей, способ действительно может помочь в борьбе с лишними килограммами, но он всё же несколько опасен для здоровья.

Сократить потребление вредящей фигуре еды и привести тело в порядок к пляжному сезону может помочь обыкновенная жевательная резинка без сахара, уверена американский диетолог, автор бестселлера The Small Change Diet Кери Ганс.

По её словам, весьма удачной стратегией для похудения — или как минимум сохранения текущего веса — может стать жевание резинки после каждой трапезы. Для одних людей сладкая жвачка может стать своеобразным заменителем десерта, чем неминуемо спасёт организм от лишних калорий.

Вторая группа, кому лайфхак с жвачкой может быть полезен, — это люди с тягой к перееданию. По словам Ганс, вместо бессистемных перекусов в течение дня они смогут, что называется, "занять рот" резинкой и не съесть лишнего, спасая своё тело от калорийного удара.

— Если вы из тех, кто работает на дому, и слишком часто заходите на кухню в поисках чего-нибудь — или если вы продолжаете посещать офисную кухню, где много закусок, то здесь может помочь пережёвывание жвачки, — приводит её слова CNN.

Дополнительным плюсом жвачек диетолог также называет то, что они подавляют у людей тягу к особо вредным продуктам — наподобие чипсов или печенья. Это утверждение поддержали и другие специалисты.

— Согласно одному из последних исследований, люди, которые жевали жвачку, в следующий приём пищи потребляли в среднем на 40 калорий меньше обычного. При этом они успешнее сопротивлялись желанию съесть что-нибудь ещё, — рассказала сотрудница Академии питания и диетологии Анжел Планелс.

Стоит отметить, что, по словам врачей, этот способ не представляется на сто процентов безопасным, поскольку последствия категоричного отказа от перекусов могут оказаться куда губительнее лишнего килограммчика. Но и выбирать для этого лучше не чипсы или конфеты, а хотя бы йогурт или орехи.