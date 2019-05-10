Корабли НАТО прибудут в порт Таллина

Британский фрегат ВМС "Вестминстер" и ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" пополнят запасы, их экипажи отдохнут в Эстонии.

Корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО прибудут с визитом в Таллин в пятницу, 10 мая. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

Британский фрегат ВМС "Вестминстер" и ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" пополнят запасы, их экипажи отдохнут в Таллине до понедельника, а затем выйдут в Балтийское море.

— Мы рады, что перед нами открывается возможность посетить ближайшего союзника в год, когда НАТО отмечает 70-летие организации и 15-летие членства в ней Эстонии, — сказал командующий группы вице-адмирал Эдвард Кэшман.

Он также отметил, что эти корабли "являются частью единых сил сдерживания" в регионе.

Капитаны кораблей собираются встретиться с представителями органов местного самоуправления, государственными чиновниками и военнослужащими Эстонии.

Напомним, 1 мая в Балтийское море зашла группа из семи кораблей НАТО. В её составе — датский многоцелевой фрегат Thetis и минные тральщики Нидерландов, Великобритании, Германии, Бельгии и Норвегии.