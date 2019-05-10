Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на "свою и чужую"

Он призвал помнить те страшные уроки, за которые были заплачены миллионы жизней, и пресекать попытки героизации нацизма.

Для россиян великая Победа во Второй мировой войне не делится на "свою и чужую", Россия ценит прошедший боевую закалку дух союзничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Мы никогда не делили Победу на свою и чужую. Помним помощь союзников по антигитлеровской коалиции. Помним историческую встречу на Эльбе. Сплочённость и взаимовыручка, продемонстрированные в годы братства по оружию, остаются примером объединения народов ради мира и стабильности, — приводит его слова РИА "Новости".

Он отметил, что в те трудные годы на борьбу с общим врагом в едином порыве поднялся весь многонациональный народ Советского Союза. Антонов призвал помнить те страшные уроки и не допускать пересмотров итогов войны и попыток "героизации нацистов и их пособников".

В минувшую среду Посольства России в США и ещё семи стран бывшего СССР в совместном заявлении поздравили ветеранов Красной армии и их американских союзников с Днём Победы. Заявление подписано послом РФ, Узбекистана, Казахстана, Армении, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана и временным поверенным в делах Белоруссии.