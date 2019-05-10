Сергей Лазарев перед Евровидением загадал желание у Стены Плача

В храме Гроба Господня священнослужители пожелали певцу удачи и благословили на добрые дела.

В последние выходные перед Евровидением, которое начнётся 14 мая, Сергей Лазарев и его команда посетили святые места Иерусалима. Фотографии с экскурсии певец выложил в своём инстаграме.

— Сегодня весь день провели в Иерусалиме. Были у Гроба Господня, гуляли по старому городу и, конечно же, были у Стены Плача. Невероятно эмоциональный день, столько силы в этом святом городе, — написал Лазарев.

Как отмечает "Комсомольская правда", команда Лазарева вместе со всеми отстояла часовую очередь к достопримечательностям, хотя у русской делегации была возможность её обойти.

— Нет, правильным будет постоять вместе со всеми, — сказал Филипп Киркоров.

Под конец экскурсии команда посетила Стену Плача, где Лазарев оставил записку с желанием между камней.

— Я давно хотел нормально посетить святые места, а не бегом, как до этого. И записку положить в Стену Плача — до этого не получилось. Для меня эта поездка получилась важной и особенной, — сказал он.

Напомним, Сергей Лазарев снова представит Россию на Евровидении. Конкурс пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Несмотря на то что боевики сектора Газа грозились сорвать мероприятие, подготовка к нему идёт по плану.