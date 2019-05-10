Неизвестный устроил стрельбу у мечети в Лондоне

Мечеть Семи Королей в лондонском районе Илфорд была оцеплена полицейскими из-за неизвестного мужчины, который открыл стрельбу из огнестрельного оружия у входа в здание. Об этом сообщает The Sun.

По информации полицейских, в 22:45 (00:45 мск) поступило сообщение о "выстрелах" из оружия возле входа в мечеть. Как рассказали очевидцы, неизвестный мужчина сперва вошёл внутрь здания, однако собравшиеся внутри прихожане каким-то образом выгнали его на улицу.

После этого он достал оружие и выстрелил один раз, после чего спешно удалился. Никто из находившихся в здании людей не пострадал, полиция занимается поисками стрелка. Сообщается, что мечеть в настоящий момент остаётся закрытой, усиленные патрули в районе будут сохраняться как минимум до утра.