Врачи больше часа пытались реанимировать Доренко

Врачи больше часа пытались спасти журналиста Сергея Доренко, который потерял сознание за рулём своего мотоцикла в Москве. Кадры работы медиков на месте происшествия публикует Пятый канал.

Видео сделано на Земляном Валу. Видно, как медики кладут Сергея Доренко на носилки и увозят на машине скорой помощи.

Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" умер 9 мая в Москве. Ему стало плохо за рулём мотоцикла, журналист скончался от остановки сердца. Похоронят Доренко на Троекуровском кладбище в Москве. Коллеги выразили соболезнования близким журналиста.