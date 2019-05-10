У Бекхэма на полгода забрали водительские права

Футболист уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Лондонский суд лишил бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма водительских прав на 6 месяцев за использование сотового телефона за рулём, сообщает Sky News.

21 ноября 2018 года футболист ехал по центру Лондона на своём автомобиле Bentley Bentayga и разговаривал по телефону, что запрещено законом в Великобритании. Нарушение заметил один из прохожих.

Суд обязал футболиста выплатить штраф и назначил 12 штрафных баллов из шести возможных. Бекхэм признал свою вину. Отмечается, что при таком же повторном нарушении ему грозит лишение водительских прав на срок до трёх лет.

Футболист уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В августе 2018 года ему грозило лишение водительских прав за превышение скорости, однако суд освободил его от ответственности.