США арестовали северокорейское судно за нарушение санкционного режима

Отмечается, что этот случай стал первым за всю историю международных отношений двух стран.

Власти США арестовали принадлежащий КНДР сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении режима санкций. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Сообщается, что судно водоизмещением 17 тысяч тонн, "одно из крупнейших у Северной Кореи", использовалось для экспорта угля в другие страны (что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН) и поставок в КНДР тяжёлого машинного оборудования для нужд промышленности.

Для того чтобы скрыть происхождение сухогруза, все расчёты за его обслуживание и модернизацию в "ничего не подозревавших" американских банках производились в долларах США. Из этих же соображений все члены команды имели гражданство разных стран.

Отмечается, что этот случай ареста стал первым за всю историю американо-северокорейских отношений. В настоящий момент судно уже арестовано властями США и "более не эксплуатируется", правда, не уточняется, в каком именно порту оно теперь находится.

В ведомстве подчеркнули, что все компании, помогающие КНДР обойти санкционные ограничения со стороны США и ООН, должны помнить, что Вашингтон готов применить "любые инструменты" в оказании максимального давления на "воинственный" северокорейский режим.