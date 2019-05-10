Скончался известный британский комик Фредди Старр

С 2016 года артист вынужденно скрывался в Испании, чтобы избежать срока на родине по обвинению в сексуальных домогательствах.

Один из самых популярных комиков Великобритании, начиная с 70-х годов прошлого века, Фредди Старр скончался в своём доме в Испании в возрасте 76 лет. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Артист был обнаружен лежащим на полу своего дома в городе Михас в южной провинции Малага. Отмечается, что в последние годы у комика были проблемы со здоровьем, сопровождающиеся приступами астмы, в 2010 году он перенёс сердечный приступ. Однако точно о причинах смерти будет известно после вскрытия.

Старр является уроженцем Ливерпуля и начинал свою медийную карьеру в качестве вокалиста поп-группы The Midnighters, работавшей с Брайаном Эпстайном — менеджером The Beatles. С самой ливерпульской четвёркой он также был знаком.

Карьера музыканта не принесла ему особых успехов, но в начале 70-х он принял участие в шоу талантов Opportunity Knocks вместе с группой The Delmonts. Вся страна увидела их комедийно-музыкальный номер, и уже на следующий день Старр буквально проснулся знаменитым и началась его эпоха на британском ТВ.

После участия в чужих юмористических шоу он занялся собственным, сперва вышло в свет телешоу "Фредди Старр" (1993–1994), а затем Шоу Фредди Старра (1996–1998). После этого он ещё несколько раз появлялся на больших экранах, но ухудшающееся здоровье дало о себе знать. В 2016 году он и вовсе был вынужден уехать из страны после проигрыша в суде, чтобы избежать срока по обвинениям в сексуальных домогательствах.