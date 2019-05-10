Менеджер рассказал о возвращении Усика на ринг после травмы

По его словам, спортсмену не потребуется помощь медиков и он уже скоро вернётся к тренировкам, а затем и на ринг.

Украинский боксёр Александр Усик, который из-за травмы был вынужден перенести свой дебютный бой в супертяжёлом весе с камерунцем Карлосом Такамом, может вернуться к тренировкам уже в ближайшие пять недель.

— У него разрыв бицепса. Ему не потребуется операция. Думаю, что в августе или где-то в это время [он вернётся на ринг]. Думаю, через пять недель он вновь сможет тренироваться, — приводит слова промоутера украинца Эдди Хирна портал Boxingscene.

К настоящему моменту Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. 25 мая должен был состояться его первый бой после перехода в супертяжёлую весовую категорию с уроженцем Камеруна Карлосом Такамом.

Свой последний поединок украинец провёл в ноябре прошлого года против британца Тони Белью. Всего на счету Усика 16 побед (12 — нокаутом) в 16 боях.