Журналистку "вырубили" мячом в прямом эфире перед полуфиналом Лиги Европы

Инцидент произошёл во время разминки футболистов перед матчем "Валенсия" — "Арсенал".

This happened about 5 yards from us. I think they were aiming for Keown... pic.twitter.com/c27S4auGdI — Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) 9 мая 2019 г.

Перед полуфинальной игрой Лиги Европы на стадионе "Месталья" один из игроков "Арсенала" попал мячом в голову журналистке Монике Бенавент, видео происшествия опубликовал ведущий BT Sport Джейк Хамфри.

Инцидент произошёл во время разминки футболистов перед матчем "Валенсия" — "Арсенал". Футболист английского клуба попал журналистке точно в голову, когда та была в прямом эфире. На момент она пропала из кадра, однако позже вернулась. Бенавент восприняла с юмором произошедшее и сказала, что она в порядке.

Напомним, встреча завершилась победой "Арсенала" со счётом 4:2. При этом зрителей ожидает "английский финал", так как во втором полуфинале "Челси" обыграл "Айнтрахт".