Космонавты пожаловались NASA на сильный запах спирта после стыковки с Dragon-2

Отмечается, что "задать вопросы" напрямую компании — разработчику американского корабля невозможно из-за специфики российско-американских отношений в этой области.

После стыковки американского корабля Dragon-2 с МКС в атмосфере станции было зафиксировано повышенное содержание изопропилового спирта, из-за чего Россия отправила в NASA запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.

— Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошёл выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта. ... Все замечания выданы, вопросы заданы, — сказал Власов в интервью РИА "Новости".

По его словам, после стыковки с Dragon-2 астронавты и космонавты на МКС почувствовали странный запах. Приборы выявили повышение концентрации паров спирта до шести миллиграммов на кубический метр. По указанию с Земли была включена система очистки воздуха, и показатель упал до примерно двух миллиграммов на кубический метр.

Отмечается, что после отстыковки американского корабля концентрация ещё снизилась, а до этого момента она и вовсе составляла около одной десятой миллиграмма на кубический метр.

Власов добавил, что все контакты с компанией SpaceX, разрабатывающей "драконы", приходится поддерживать через посредника в лице NASA. Эта схема не вызывает полного понимания со стороны России, но, по словам Власова, на той стороне понимают, что при работе на Международной космической станции придётся отвечать на вопросы "международных партнёров".

В чём именно заключается опасность повышения концентрации паров изопропилового спирта на МКС, Власов не уточнил, но, как можно узнать из открытых источников, при длительном воздействии это провоцирует головную боль, раздражает дыхательные пути и глаза, может оказывать угнетающее действие на нервную систему — вплоть до потери сознания.