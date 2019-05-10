Bloomberg: США хотят включить Россию в список "валютных манипуляторов"

Этот перечень носит больше символический характер, но попадание в него всё же может вызвать негативные рыночные последствия.

Вашингтон может включить Россию в число стран, подозревающихся в валютных манипуляциях ради торговых преимуществ. Очередной список собирается опубликовать Минфин США, при этом он будет расширен примерно до 20 государств. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Доклад публикуется дважды в год, новый должен выйти в мае. При этом Минфин собирается расширить список таких стран: в прошлом документе их было 12, в грядущем будет около 20.

По данным Bloomberg, в перечень могут попасть Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Россия и Таиланд. А Индия и Южная Корея, наоборот, могут быть из него исключены.