Министр экономики Австрии поддержала "Северный поток — 2"

Австрия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Россией и поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявила министр экономики страны Маргарет Шрамбок в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

— Мы поддерживаем этот проект для обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы, — приводит выдержки из её интервью портал Hasepost.

Она уточнила, что, несмотря на строительство газопровода, Австрия не откажется от "иных" каналов поставки голубого топлива, в том числе и из США, "но не вместо "Северного потока — 2", а в дополнение".

Её заявления, а также позиция Германии по поводу строительства проекта вызывает критику в некоторых странах Европы, а также на Украине, которая боится потерять доход от транзита. Также против проекта выступают США, планировавшие поставлять в ЕС свой СПГ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты не должны позволить России завершить строительство "Северного потока — 2".