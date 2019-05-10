Китайских хакеров обвинили в краже данных 78 млн американцев

Преступники взломали базы данных четырёх организаций, в том числе и страховой компании Anthem.

В США группу китайских хакеров обвинили в краже персональных данных более 78 миллионов американцев, об этом сообщает Министерство юстиции.

В заявлении говорится, что злоумышленники провели серию хакерских атак на страховую компанию Anthem и три другие, названия которых не сообщаются. Отмечается, что взлом произошёл в 2015 году.

В результате преступники получили доступ к именам, телефонам, электронным адресам, информации о занятости и доходах, номерам социального страхования американцев.

Ранее американские власти обвинили двух граждан Украины в хакерских атаках на базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам.