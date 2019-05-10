Бронетранспортёр перевернулся на учениях в США, один пехотинец погиб

Сообщается, что это уже второе трагическое происшествие за месяц, случившееся при схожих обстоятельствах.

Как минимум один морской пехотинец армии США погиб, ещё шестеро были ранены, когда во время учений перевозивший их броневик перевернулся. Инцидент произошёл на базе Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния во время отработки навыков боевой подготовки. Об этом сообщает телеканал NBC 7.

Из шестерых пострадавших трое уже были отпущены медиками, травмы остальных классифицируются как "не угрожающие жизни".

Это уже второй смертельный случай на базе за последний месяц. 13 апреля сержант спецназа Джошуа Брэйк перевернулся во время отработки манёвров на специальных военных багги MRZR. Травмы оказались несовместимыми с жизнью — он скончался в госпитале на следующий день.

Лагерь морской пехоты Кэмп-Пендлтон был основан в 1942 году. На нём тренируются в основном бойцы Корпуса морской пехоты (КМП) США. По документам он относится к ВМС, но фактически является самостоятельной структурой и выполняет функции войск быстрого реагирования. В него входят самые боеспособные части.