Дочь дальнобойщика из России отправили в тюрьму США за обман мажоров на $200 000

Девушке при помощи социальных сетей удалось создать вокруг себя образ состоятельной дамы и поддерживать его на протяжении нескольких месяцев.

Уроженка России Анна Сорокина, дочь обыкновенного дальнобойщика, умудрилась затуманить сознание самых влиятельных богатеев Нью-Йорка своим якобы богатым наследством и набрала долгов на сумму более $200 тысяч, за что была приговорена в США как минимум к 4 годам тюремного заключения.

Как сообщает The New York Times, предприимчивая россиянка переехала из РФ сперва в Германию, после этого оказалась в Великобритании, а затем в США. Где-то на этом пути она из Анны Сорокиной превратилась в Анну Делви — "богатую наследницу" из Германии.

Оказавшись "ослеплённой блеском и гламуром Нью-Йорка", Делви начала активно сорить деньгами, носить брендовую одежду, жить в лучших отелях, загорать на дорогих яхтах и наслаждаться всеми прочими атрибутами роскошной жизни. При этом очень активно транслируя всё это в свой инстаграм.

Среди прочих гостей на вечеринках, куда была вхожа девушка, часто можно было встретить Маколея Калкина, богача-предпринимателя Мартина Шкрели и прочих уважаемых и небедных людей.

Первое время никто не замечал странного совпадения, сопровождавшего Анну несколько месяцев: каждый раз, когда приходило время рассчитываться, у неё "неожиданно" возникали проблемы с банковской картой, но, к счастью, состоятельные друзья были не прочь помочь симпатичной богачке из Германии.

Только когда сумма её задолженностей перед друзьями превысила 200 тысяч долларов, к девушке возникли вопросы и она была взята под стражу. По законам штата ей было назначено наказание в виде 4–12 лет лишения свободы. Это предполагает, что после 4 лет отсидки специальная комиссия будет решать вопрос о её возможном освобождении.