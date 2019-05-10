Роспотребнадзор рассказал, как пережить жару

Эксперты дали советы, что есть и что носить, чтобы аномальное повышение температуры воздуха не сказалось на здоровье.

В некоторых регионах нашей страны уже установилась аномально тёплая погода, поэтому Роспотребнадзор дал советы, как пережить жару без вреда для здоровья.

— Повышенная температура как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма, — рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, эксперты рекомендуют не находиться на улице слишком долго, снизить физические нагрузки до минимума. Проветривать помещения, дополнительно включать кондиционеры и вентиляторы (спасут даже настольные).

На улицу советуют надевать лёгкую, светлую и не стесняющую движений одежду из натуральных тканей, не забывать про головной убор, зонт и солнцезащитные очки.

Также в жару стоит внести изменения в своё меню: пища должна быть менее калорийной и не жирной. Стоит свести к минимуму потребление мяса и заменить его на рыбу или морепродукты. Есть меньше копчёных, жареных и скоропортящихся продуктов и больше фруктов и овощей (не забудьте их хорошо вымыть).

В целях профилактики обезвоживания рекомендуют пить больше чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. А вот от газировки и алкоголя лучше отказаться.

— Необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, — предупреждают специалисты.

Также Роспотребнадзор советует ограничить или планировать на утро или вечер поездки на личном и общественном транспорте.