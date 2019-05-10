Американский легкоатлет напоролся на копьё во время тренировки

19-летний спринтер из Университета Джорджии Элайджа Годвин во время тренировки на университетском стадионе наткнулся на спортивное копьё, торчащее из его спины острие извлекали уже хирурги. Об этом сообщает портал ESPN.

Согласно отчёту региональной полиции, Элайджа выполнял упражнение "бег спиной вперёд", из-за чего его шансы разглядеть воткнутое лезвием вверх метательное копьё свелись примерно к нулю.

Острие вошло спортсмену чуть ниже лопатки и пробило лёгкое. Силами университетских медиков помочь ему не удалось, прибывшие на место спасатели отрезали рукоять и с торчащим из спины лезвием отправили его в больницу.

Хирурги удалили инородное тело из спины юноши, его состояние оценивается как стабильное, по прогнозам врачей, повреждённый орган полностью восстановится.