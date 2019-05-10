Распроданы все билеты на матчи ЧМ по хоккею, в которых играет сборная России

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 26 мая. Все матчи россиян пройдут на стадионе "Ондрей Непела арена" в Братиславе.

Организаторы чемпионата мира по хоккею, который стартует сегодня, 10 мая, в Словакии, сообщили, что болельщики проявляют повышенный интерес к матчам, где участвует сборная России. Все билеты на игры россиян проданы, рассказали ТАСС в оргкомитете.

Сегодня сборная России встретится с норвежцами, 12 мая — со сборной Австрии, 13 мая — со сборной Чехии, 15 мая — со сборной Италии, 18 мая предстоит встреча со сборной Латвии, 19 мая — со швейцарцами, 21 мая — со шведами.

Состав сборной объявили 8 мая. Капитаном команды на турнире будет Илья Ковальчук. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался Лайфу о том, что что в сборной "слишком много звёзд".