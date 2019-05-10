Трамп назвал Коми позором ФБР

Ранее бывший директор бюро заявил, что из доклада Мюллера можно предположить нарушение закона со стороны Трампа.

Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми худшим главой этого ведомства.

— Джеймс Коми — позор для ФБР и запомнится как худший директор в его долгой и некогда гордой истории. Он погубил ФБР, почти все республиканцы и демократы думали, что он должен быть уволен, — написал американский лидер на своей странице в "Твиттере".

Однако Трамп выразил надежду, что благодаря "великим мужчинам и женщинам", которые работают в ведомстве, ФБР сможет вернуть своё величие.

Такой ответ последовал после того, как Джеймс Коми заявил, что из доклада Мюллера можно предположить нарушение закона со стороны Трампа.

Напомним, Трамп отказался предоставлять конгрессу полный доклад Мюллера.