Убийство голливудского телережиссёра в США раскрыли спустя 30 лет

Тело 57-летнего мужчины обнаружили в гараже, завёрнутым в простыни. Перед этим он был избит керамической статуэткой и задушен телефонным шнуром.

Полицейские арестовали предполагаемого убийцу известного телережиссёра Барри Крэйна. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Завёрнутое в простынь тело 57-летнего режиссёра нашли 5 июля 1985 года в гараже. Перед смертью его избили керамической статуэткой, а потом задушили телефонным шнуром. Преступление правоохранителям удалось раскрыть благодаря анализу ДНК и отпечаткам пальцев, которые были оставлены на автомобиле, угнанном из гаража Крэйна.

По подозрению в убийстве задержан житель штата Северная Каролина Эдвин Хайатт. На тот момент ему было всего лишь 18 лет.

Крэйн был продюсером и режиссёром многих известных сериалов в 70-х и 80-х годах. Он принимал участие в таких проектах, как "Невероятный Халк", "Даллас" и "Миссия невыполнима".

Ранее сообщалось, что пугающее убийство 10-летнего мальчика, чьё тело было найдено рабочими в сентябре 1998 года возле билбордов в Северной Каролине, США, раскрыто спустя 20 лет поисков и расследований.