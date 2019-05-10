Меган Маркл назвала сына по имени любимого кота

Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая в больнице "Портленд".

Новорождённый сын Меган Маркл и принца Гарри получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. А Арчи — это кличка любимого кота Меган Маркл, отмечает The Sun.

Так что правнук Елизаветы II будет носить имя питомца, которого когда-то очень любила его мама. Друзья Меган Маркл вспоминают, что она часто с любовью рассказывала им о нём.

Напомним, первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая. Маркл отказалась от королевских акушеров и родила ребёнка в больнице "Портленд", которую выбрала сама.

Ранее Лайф сообщал, что ведущего Би-би-си уволили за твит про ребёнка Меган и Гарри с фото обезьяны.