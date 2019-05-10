МЧС: День Победы в России прошёл без происшествий

Состоялось более 10 тысяч праздничных мероприятий. За безопасностью на них следили более 120 тысяч спасателей.

Происшествий во время праздничных мероприятий в России в честь Дня Победы не было. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на ведомство.

— По данным, поступившим в МЧС России, происшествий не произошло, — сказал собеседник.

Отметим, что 9 Мая в стране состоялось более 10 тысяч праздничных событий. Сотрудники МЧС и других ведомств дежурили в режиме повышенной готовности.

— Была задействована группировка в составе почти 600 тысяч человек и более 147 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России — свыше 120 тысяч человек и 23 тысяч единиц техники, — говорится в сообщении.

Напомним, в шествиях "Бессмертного полка" в стране приняло участие более 10 миллионов россиян. А на Параде Победы по Красной площади прошло более 13 тысяч военнослужащих. Лайф публиковал видеотрансляцию парада и фоторепортаж.