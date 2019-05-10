В Роспотребнадзоре дали советы, с чем выезжать на пикник

Ведомство просит при возникновении проблем со здоровьем на природе не заниматься самолечением, а обратиться к врачам.

Чтобы у россиян впечатления от прогулок по лесам или посещения пляжей не омрачили неприятности со здоровьем, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор) дала свои рекомендации.

Еду для пикника не стоит покупать в неизвестных и сомнительных торговых точках. Скоропортящиеся продукты для пикника специалисты советуют носить в сумке-холодильнике, другие — в закрывающихся контейнерах. От молочных продуктов, маринадов, копчёностей и сладостей с кремом лучше отказаться — такая еда служит питательной средой для микробов.

Не стоит забывать про личную гигиену — стоит мыть руки, посуду и сами продукты. Сырые и приготовленные блюда стоит резать разными ножами. Приготовление мяса на огне не гарантирует избавления от бактерий, так что для уверенности в безопасности мясо стоит обильно сдобрить специями, например красным или чёрным перцем, куркумой, тимьяном, шафраном, горчицей.

Не стоит забывать о способах профилактики против клещевых инфекций — купить аэрозоль, носить закрытую одежду, проводить осмотры раз в 15 минут. Клещи активизируются на территории России с апреля по октябрь. В прошлом году впервые в Москве обнаружили очаг клещевого энцефалита.

Для отдыха на пляже Роспотребнадзор советует выбирать благоустроенные участки с урнами, теневыми навесами, кабинками для переодевания, пунктами спасателей.

— Собираясь на пляж, обязательно нужно взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце, зонтик. Загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы. Нельзя пить воду из водоёма, мыть в ней овощи, посуду, полоскать рот. Лучше избегать употребления алкогольных напитков, тем более строго не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного опьянения, — отмечают в ведомстве.

Во время жары стоит употреблять большое количество жидкости, но избегать напитков с повышенным содержанием сахара, газировки, энергетиков и алкоголя.

Ранее в ведомстве рассказали, как выбрать полезные и безопасные овощи и фрукты, и посоветовали, как выбрать мясо на шашлык.