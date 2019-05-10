Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актёр рассказал, что ему, в частности, не нравится, когда дети ходят в военной форме, а его коллеги публикуют фотографии в тематической одежде.

Максим Виторган объяснил призыв отказаться от празднования Дня Победы. В своей новой публикации в "Инстаграме", комментируя скандал, возникший вокруг него, актёр заверил, что его идея не имеет никакого отношения к игнорированию, замалчиванию или забвению.

В частности, он заявил, что ему не нравится, когда дети ходят в военной форме, коллективная "наташакоролёва" в гимнастёрке поёт по площадям "Калинку", а его коллеги публикуют свои фотографии со съёмок в форме.

— Мне кажется пошлым и оскорбительным "спасибо деду за победу". Всё это мне кажется совершенно несоответствующим самой сути этого дня, — написал Виторган.

Тем не менее актёр отметил, что ему нравится акция "Бессмертный полк". Стоит добавить, что на фоне скандала Виторган закрыл свой аккаунт в "Инстаграме".

Ранее сообщалось, что Виторган призвал россиян отказаться от празднования Дня Победы, так как, по его мнению, нынешнему поколению отмечать "уже нечего". Также он раскритиковал формат празднования с "плясками и танчиками".