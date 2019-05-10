В Telegram можно будет архивировать чаты

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В Telegram можно будет архивировать чаты

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Фото: © РИА "Новости"/Кирилл Каллиников

Новая функция появится в приложении после сегодняшнего обновления, сообщил Павел Дуров.

Пользователи Telegram смогут вносить в архив свои старые чаты. Об этом сообщил в своём официальном telegram-канале создатель мессенджера.

— Сегодняшнее обновление Telegram позволит складывать теряющие актуальность чаты и события в папку "Архив", — написал Дуров.

Пока скрыть старые переписки в Telegram невозможно. Чтобы избавиться от ненужных чатов, приходится их удалять.

Ранее Лайф сообщал о новых функциях мессенджера WhatsApp. Также мы раскрывали секреты популярных мессенджеров, которые помогают использовать их по максимуму.

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