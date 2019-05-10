Шереметьево попал в десятку лучших аэропортов мира

При оценке учитывались соблюдение графика, качество обслуживания, возможность поесть или купить что-нибудь.

Компания AirHelp провела исследование качества и скорости работы авиакомпаний и аэропортов. По его итогам были составлены списки лучших перевозчиков и воздушных гаваней. Результаты опубликованы на сайте организации.

Первое место с 2015 года уверенно закрепилось за аэропортом Хамад в Катаре, на втором месте — аэропорт Токио в Японии, на третьем — воздушная гавань Афин в Греции. Российский аэропорт Шереметьево в Москве оказался на шестом месте. Десятка лидеров выглядит следующим образом:

Аэропорт Хамад, Катар Аэропорт Токио, Япония Аэропорт Афин, Греция Аэропорт Афонсу Пена, Бразилия Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы, Польша Международный аэропорт Шереметьево, Россия Аэропорт Чанги, Сингапур Международный аэропорт имени Раджива Ганди, Индия Аэропорт Тенерифе Норте, Испания Аэропорт Виракопус, Бразилия

При оценке учитывались своевременность, качество обслуживания, возможность поесть или купить что-нибудь.

Что касается авиакомпаний, тот тут рейтинг уже второй год возглавляет Qatar Airlines. Оценивались 72 авиаперевозчика. В список попала одна российская авиакомпания — "Аэрофлот", и она заняла 32-ю строчку. Десятка лидеров выглядит следующим образом:

Qatar Airways (84% рейсов вовремя) American Airlines (75%) Aeromexico (78%) SAS Scandinavian Airlines (73%) Qantas (79%) LATAM Airlines (77%) WestJet (74% Luxair (78%) Austrian Airlines (71%) Emirates (75%)

Напомним, 5 мая SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" после вылета из Шереметьево запросил экстренную посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта, администрация аэропорта обнародовала поминутную хронологию катастрофы.