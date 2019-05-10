Шереметьево попал в десятку лучших аэропортов мира

Компания AirHelp провела исследование качества и скорости работы авиакомпаний и аэропортов. По его итогам были составлены списки лучших перевозчиков и воздушных гаваней. Результаты опубликованы на сайте организации.
Первое место с 2015 года уверенно закрепилось за аэропортом Хамад в Катаре, на втором месте — аэропорт Токио в Японии, на третьем — воздушная гавань Афин в Греции. Российский аэропорт Шереметьево в Москве оказался на шестом месте. Десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Аэропорт Хамад, Катар
- Аэропорт Токио, Япония
- Аэропорт Афин, Греция
- Аэропорт Афонсу Пена, Бразилия
- Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы, Польша
- Международный аэропорт Шереметьево, Россия
- Аэропорт Чанги, Сингапур
- Международный аэропорт имени Раджива Ганди, Индия
- Аэропорт Тенерифе Норте, Испания
- Аэропорт Виракопус, Бразилия
При оценке учитывались своевременность, качество обслуживания, возможность поесть или купить что-нибудь.
Что касается авиакомпаний, тот тут рейтинг уже второй год возглавляет Qatar Airlines. Оценивались 72 авиаперевозчика. В список попала одна российская авиакомпания — "Аэрофлот", и она заняла 32-ю строчку. Десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Qatar Airways (84% рейсов вовремя)
- American Airlines (75%)
- Aeromexico (78%)
- SAS Scandinavian Airlines (73%)
- Qantas (79%)
- LATAM Airlines (77%)
- WestJet (74%
- Luxair (78%)
- Austrian Airlines (71%)
- Emirates (75%)
Напомним, 5 мая SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" после вылета из Шереметьево запросил экстренную посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта, администрация аэропорта обнародовала поминутную хронологию катастрофы.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени