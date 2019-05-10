"Эурон Грейджой" потроллил фанатов обещаниями нового дракона

Ничего конкретного не сообщил, однако смог привлечь много внимания к своему посту.

Датский актёр Йохан Филип Асбек, который в сериале "Игра престолов" исполняет роль Эурона Грейджоя, опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фото со съёмок и намекнул на появление в следующих эпизодах ещё одного дракона.

— Не могу дождаться пятого эпизода... там будет свет! И смерть... И стаканчики с кофе... "Орео" (печенье)? Вы можете увидеть дракона... или двух... или ни одного, — подписал фотографию Асбек.

Ранее Лайф рассказывал, как в четвёртой серии финального сезона "Игры престолов" в кадр попал картонный стаканчик кофе из Starbucks. Создатели сериала сами посмеялись над киноляпом, однако кадры в серии заменили.