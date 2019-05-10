На Урале обещают аномальную жару

В связи с высокой температурой в регионе ожидается повышенная пожарная опасность.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни аномально жаркую погоду и сильные грозы на Урале.

— 10–14 мая на территории Свердловской области и Екатеринбурга, Пермского края и Перми, 10 мая в Челябинской, 10–12 мая в Курганской области сохранится аномально жаркая погода, — передаёт URA.RU сообщение синоптиков.

Так, в Свердловской области 10, 11 и 12 мая днём температура воздуха достигнет до +29 °С, ожидаются дожди с грозами. Грозы, ливни, крупный град и сильный ветер синоптики прогнозируют и в Челябинской области.

В связи с высокой температурой в регионе ожидается повышенная пожарная опасность.

Ранее Лайф сообщал, что 9 мая сильный ветер повалил 42 дерева в Подмосковье.