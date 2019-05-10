Уральский инспектор ГИБДД на плечах перенёс девушку через лужу

9 мая на столицу Свердловской области обрушились мощный ливень и град, несколько улиц были затоплены.

В Интернете появилось видео, как сотрудники ГИБДД Екатеринбурга перенесли девушку и её ребёнка через огромную лужу, образовавшуюся из-за ливня. На это обратили внимание местные СМИ.

Машина этой женщины заглохла посреди затопленной улицы. Чтобы спастись, девушке и малышу пришлось вылезти на крышу своего автомобиля. Оттуда их и эвакуировали сотрудники.

— Машина намертво села, утонула, — рассказал очевидец произошедшего.

9 мая на столицу Свердловской области обрушились мощный ливень и град. Несколько улиц затопило водой по пояс. Движение было парализовано.

На днях Лайф рассказывал о потопах на Ямале. Там посреди улиц местные устроили заплывы на надувных лодках.