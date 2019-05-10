Порошенко призвал Меркель усилить санкции против РФ из-за указов о паспортах

Руководство ФРГ заверило украинскую сторону, что Незалежная будет оставаться в центре внимания политики ЕС и Берлина.

Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

В ходе разговора президент Незалежной призвал Меркель усилить санкции против Москвы из-за указов президента РФ об упрощённом получении гражданства России для жителей ДНР и ЛНР, а также некоторых украинцев.

По данным пресс-службы, Меркель заверила, что Украина будет оставаться в центре внимания политики ЕС и Германии.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.

8 мая Правительство Украины приняло решение о непризнании российских паспортов, выданных жителям ДНР и ЛНР. Киевские власти пригрозили лишить получивших российское гражданство жителей ДНР и ЛНР пенсий и социальных выплат.